Трамп может освободить Великобританию от уплаты тарифов на импорт

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может освободить Великобританию от уплаты тарифов на импортные товары. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

«Источники, близкие к Трампу, сообщили, что Великобритания может быть освобождена от тарифов в соответствии с условиями сделки», — пишет газета.

Отмечается, что сделка между Вашингтоном и Лондоном может быть заключена в ближайшие месяцы.

Также отмечается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен обнародовать планы по увеличению расходов на оборону до 2,5% ВВП на фоне победы Дональда Трампа.

Трамп во время своей предвыборной кампании 2024 года заявлял о планах вести протекционистскую политику и ввести тарифы в размере 10-20% на импортные товары, а на китайские товары — до 60%. При этом в ходе предвыборной кампании в 2016 году он многократно критиковал торговые отношения с Китаем. Во время его первого президентства торговая война между США и Китаем обострилась, так как Вашингтон вводил крупные пошлины на товары из Китая.

7 ноября официальный представитель МИД КНР Мао Нин не подтвердила факт телефонного разговора Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина.

Ранее сообщалось, что Боррель прибыл в Киев, чтобы успокоить Украину после победы Трампа.