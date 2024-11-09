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Трамп может освободить Великобританию от уплаты тарифов на импорт

Telegraph: Трамп может освободить Великобританию от уплаты тарифов на импорт

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Kevin Lamarque/Reuters

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может освободить Великобританию от уплаты тарифов на импортные товары. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

«Источники, близкие к Трампу, сообщили, что Великобритания может быть освобождена от тарифов в соответствии с условиями сделки», — пишет газета.

Отмечается, что сделка между Вашингтоном и Лондоном может быть заключена в ближайшие месяцы.

Также отмечается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен обнародовать планы по увеличению расходов на оборону до 2,5% ВВП на фоне победы Дональда Трампа.

Трамп во время своей предвыборной кампании 2024 года заявлял о планах вести протекционистскую политику и ввести тарифы в размере 10-20% на импортные товары, а на китайские товары — до 60%. При этом в ходе предвыборной кампании в 2016 году он многократно критиковал торговые отношения с Китаем. Во время его первого президентства торговая война между США и Китаем обострилась, так как Вашингтон вводил крупные пошлины на товары из Китая.

7 ноября официальный представитель МИД КНР Мао Нин не подтвердила факт телефонного разговора Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина.

Ранее сообщалось, что Боррель прибыл в Киев, чтобы успокоить Украину после победы Трампа.

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