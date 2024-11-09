В Баварии раскритиковали выдвижение Хабека в канцлеры ФРГ

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер подверг резкой критике решение министра экономики и проблем климата Роберта Хабека выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера Германии от партии «зеленых». Его слова приводит Bild.

По его словам, министр экономики несет ответственность за экономическую катастрофу и падение промышленности.

Зедер отметил, что то, что Хабек объявляет себя кандидатом в канцлеры, «в буквальном смысле является насмешкой над избирателями».

Также Зедер высказался категорически против того, чтобы консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в будущем заключил коалицию с «зелеными».

Кроме того, стало известно, что лидер оппозиционной немецкой партии Сара Вагенкнехт, выступающая против антироссийских санкций и за восстановление отношений с Москвой, не исключила выдвижения своей кандидатуры на должность канцлера ФРГ.

В начале 2025 года канцлер Германии Олаф Шольц планирует поднять вопрос о вотуме доверия правительству, вследствие чего досрочные выборы могут пройти до конца марта следующего года.

Ранее эксперт назвал вероятную дату отставки Шольца.