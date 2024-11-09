Выступающая против санкций политик не исключила выдвижения на пост канцлера ФРГ

Лидер оппозиционной немецкой партии Сара Вагенкнехт, выступающая против антироссийских санкций и за восстановление отношений с Москвой, не исключила выдвижения своей кандидатуры на должность канцлера ФРГ. Об этом сообщает Welt.

«Если станет привычным, что каждый ведущий кандидат от партии будет называть себя «кандидатом в канцлеры», нам, возможно, придется последовать этому примеру», — сказала она.

В то же время Вагенкнехт указала на достаточно небольшие рейтинги своей партии. Она отметила, что «это не тот уровень, на котором обычно выдвигают кандидата в канцлеры». Тем не менее политик отметила, что «Зеленые», чей рейтинг составляет 10%, все равно выдвигают на соответствующую должность министра экономики Хабека.

До этого президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку министра финансов Германии Кристиана Линднера. Также своих должностей лишились министр юстиции Марко Бушман и министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер. Все трое представляют Свободную демократическую партию. Также Штайнмайер заявлял о готовности распустить бундестаг и начать досрочные парламентские выборы в ФРГ в том случае, если депутаты откажут канцлеру Олафу Шольцу в доверии.

В начале 2025 года канцлер Германии Олаф Шольц планирует поднять вопрос о вотуме доверия правительству, вследствие чего досрочные выборы могут пройти до конца марта следующего года.

Ранее эксперт назвал вероятную дату отставки Шольца.