СМИ назвали возможную дату выборов в Бундестаг

Досрочные выборы в парламент ФРГ могут состояться 9 марта 2025 года. Об этом сообщает газета Bild.

В начале 2025 года канцлер Германии Олаф Шольц планирует поднять вопрос о вотуме доверия правительству, вследствие чего досрочные выборы могут пройти до конца марта следующего года.

В результате конфликта в коалиции «Светофор» ее стали покидать члены кабмина от Свободной демократической партии. Это решение прекратило существование самой коалиции. Она, по мнению главы фракции, не могла бы положительно повлиять на экономику Германии.

Глава Христианско-демократического союза Германии посчитал, что причина распада коалиции — украинский вопрос. С самого начала конфликта рабочая «основа» соглашения оказалась нежизнеспособной.

Ранее президент Германии Штайнмайер заявил о намерении распустить Бундестаг.