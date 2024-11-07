Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ назвали возможную дату выборов в Бундестаг

Bild: досрочные выборы в Бундестаг могут состояться в марте 2025 года

close
URS FLUEELER/Reuters

Досрочные выборы в парламент ФРГ могут состояться 9 марта 2025 года. Об этом сообщает газета Bild.

В начале 2025 года канцлер Германии Олаф Шольц планирует поднять вопрос о вотуме доверия правительству, вследствие чего досрочные выборы могут пройти до конца марта следующего года.

В результате конфликта в коалиции «Светофор» ее стали покидать члены кабмина от Свободной демократической партии. Это решение прекратило существование самой коалиции. Она, по мнению главы фракции, не могла бы положительно повлиять на экономику Германии.

Глава Христианско-демократического союза Германии посчитал, что причина распада коалиции — украинский вопрос. С самого начала конфликта рабочая «основа» соглашения оказалась нежизнеспособной.

Ранее президент Германии Штайнмайер заявил о намерении распустить Бундестаг.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами