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На пост посла России в США есть только один кандидат

Замглавы МИД Рябков заявил, что на пост посла в США есть только одна кандидатура

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Denis Balibouse/Pool/AP

Кандидатура нового российского посла в США только одна, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков «Интерфаксу».

«Кандидатура не имеет статуса утвержденной, и тем более она не обнародована, потому что она не прошла стадию, когда ее можно вносить, например, на рассмотрение комитетов», — заявил Рябков.

Он также призвал в этом вопросе «не искать привязки к тому или иному таймингу» в связи со сменой главы государства и администрации после выборов в США. Дипломат отметил, что процесс утверждения посла многоступенчатый, в нем задействованы не только президент и МИД, но и палаты Федерального Собрания, поэтому «графики трудно спрогнозировать».

«Если мы уложимся с главным вопросом, кто станет следующим послом до, скажем так, инаугурации президента Трампа (20 января 2025 года. — «Газета.Ru»), то я не думаю, что мы искусственно затянем с подачей на агреман», — сказал Рябков.

Он добавил, что сейчас обсуждать это преждевременно, так как продвижения пока нет даже на начальных стадиях процесса.

Прошлым российским послом в США был Анатолий Антонов. Он был утвержден эту должность вместо Сергея Кисляка летом 2017 года. Американская сторона дала агреман несмотря на то, что дипломат находился под санкциями. 5 октября Антонов закончил свою работу в США, а на следующий день вернулся в Москву. Президент РФ Владимир Путин официально уволил дипломата с должности посла 10 октября.

Ранее Антонов перед отставкой предупредил США о пропасти.

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