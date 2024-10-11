Бывший посол России в США Анатолий Антонов дал интервью Newsweek перед своей отставкой, в которой предупредил о том, что Вашингтон находится у края пропасти.

Он отметил, что со стороны США Украине нет никаких сигналов о необходимости обдумать свою позицию и сесть за стол переговоров.

«Нет и никаких намеков на прекращение бессмысленного потока оружия за счет местных налогоплательщиков», — отметил он.

По словам Антонова, США «продолжают опасную дискуссию» о возможности разрешить Киеву наносить удары вглубь РФ.

«Мы хотим, чтобы наши интересы безопасности принимались во внимание», — подчеркнул российский дипломат.

Он также добавил, что «ненасытное стремление добиться стратегической победы на поле боя над Россией просто невозможно».

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов 10 октября был освобожден от обязанностей указом президента РФ Владимира Путина. Он был утвержден на должность летом 2017 года. 6 октября дипломат вернулся в Москву.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщал, что Россия назначит нового посла в США, руководствуясь «внутренним календарем», а не тем, какие события происходят в Штатах.

Ранее Ушаков объяснил завершение миссии Антонова в США.