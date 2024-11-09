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Кандидатура нового посла России в США пока не согласована

Рябков: кандидатура нового российского посла в США пока не утверждена

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Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press via ZUMA Press

Кандидатура нового посла России в США пока не утверждена и не может быть обнародована. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, кандидатура уже известна, но «не прошла стадию, когда ее можно вносить, например, на рассмотрение комитетов».

Замглавы МИД РФ пояснил, что процесс назначения послов может быть длительным из-за многообразия необходимых рутинных процедур.

«Когда в процедуре назначения послов, помимо решений, принимаемых президентом, задействованы и МИД, и администрация, причем различные ее звенья, и палаты Федерального Собрания, до прояснения по персоналиям очень трудно спрогнозировать графики», — пояснил Рябков.

10 октября российский президент Владимир Путин официально уволил Анатолия Антонова с должности посла РФ в Соединенных Штатах.

Антонов закончил работу послом России в США 5 октября. Он был утвержден на должность летом 2017 года. 6 октября дипломат вернулся в Москву.

Ранее Лавров заявил, что в новой администрации США захотят назначить нового посла в России.

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