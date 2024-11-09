Захарова сообщила о рассмотрении кандидата на пост посла в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на пост посла РФ в США рассматривается один кандидат. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, процесс оформления уже запущен.

«Кандидатура есть, и, соответственно, человек проходит все этапы оформления», — сказала она.

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов 10 октября 2024 года был официально освобожден от обязанностей указом президента России Владимира Путина. Пост он занимал с лета 2017 года. 6 октября дипломат вернулся в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возвращение Антонова, заявлял, что такое решение не означает понижение уровня дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном. По его словам, новый посол будет своевременно назначен.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отмечал, что новая республиканская администрация США будет заинтересована назначить нового посла в России. По его словам, Москва не будет чинить препятствий назначению нового посла Соединенных Штатов в России.

Ранее в МИД заявили, что РФ не будет сверяться с «американским календарем» при назначении посла.