Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова сообщила о рассмотрении кандидата на пост посла в США

Захарова: на пост посла России в США рассматривается один кандидат

close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на пост посла РФ в США рассматривается один кандидат. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, процесс оформления уже запущен.

«Кандидатура есть, и, соответственно, человек проходит все этапы оформления», — сказала она.

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов 10 октября 2024 года был официально освобожден от обязанностей указом президента России Владимира Путина. Пост он занимал с лета 2017 года. 6 октября дипломат вернулся в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возвращение Антонова, заявлял, что такое решение не означает понижение уровня дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном. По его словам, новый посол будет своевременно назначен.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отмечал, что новая республиканская администрация США будет заинтересована назначить нового посла в России. По его словам, Москва не будет чинить препятствий назначению нового посла Соединенных Штатов в России.

Ранее в МИД заявили, что РФ не будет сверяться с «американским календарем» при назначении посла.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами