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В МИД заявили, что РФ не будет сверяться с «американским календарем» при назначении посла

Рябков: Россия не будет сверяться с американским календарем при назначении посла

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Алексей Агарышев/РИА Новости

Россия назначит нового посла в США, руководствуясь «внутренним календарем», а не тем, какие события происходят в Штатах, заявил ТАСС замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Как президент Российской Федерации решит, так и будет. <...> Поэтому мы будем действовать, сообразуясь с нашим внутренним календарем, а не с американским», — сказал дипломат.

Он напомнил, что якобы существующая привязка к выборам в США всегда создавалась искусственно, а в Белом доме еще при Бараке Обаме приписывали российским дипломатам «абсурдные от начала и до конца функции» и обвиняли во вмешательстве в выборы, вне зависимости от того, кто работал в Штатах, посол или временный поверенный.

Посол РФ в США Анатолий Антонов 10 октября был официально освобожден от обязанностей указом президента Владимира Путина. Он был утвержден на должность летом 2017 года. 6 октября дипломат вернулся в Москву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возвращение Антонова, заявлял, что такое решение не означает понижение уровня дипломатических отношений между Россией и США. По его словам, новый посол в Вашингтоне будет своевременно назначен.

Ранее Юрий Ушаков объяснил завершение миссии Антонова в США.

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