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Польша в течение трех дней установит на границе с Россией первые укрепления

МО: Польша через три дня установит укрепления на границе с РФ и Белоруссией

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Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

Польша в течение трех дней установит укрепления на границе с Калининградом и Белоруссией. Об этом сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Zet.

10 июня Совет министров Польши провел выездное заседание в Белостоке, на котором утвердил программу Tarcza Wschod («Восточный щит»). Проект подразумевает создание сети укреплений, заграждений, бункеров и систем наблюдения на границе с Россией и Белоруссией. Общая стоимость реализации «Восточного щита» оценивается в 10 млрд злотых (более $2,5 млрд по текущему курсу), а завершение строительных работ планируется на 2028 год.

В октябре президент Польши Анджей Дуда назвал строящуюся на границе с Белоруссией и Россией систему оборонительных укреплений под названием «Восточный щит» современным вариантом «Железного занавеса».

Российские власти неоднократно подчеркивали, что не намерены нападать на страны НАТО. Президент Владимир Путин называл подобные предположения «абсолютной чушью». Официальный представитель МИД Мария Захарова также заявляла, что Россия не планирует нападать на государства Североатлантического альянса, но при этом отмечала, что НАТО нацелено на сдерживание и противодействие России.

Ранее сообщалось, что Польша увеличит численность войск на границе с РФ и Белоруссией.

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