Польша увеличит численность войск на границе с РФ и Белоруссией

Польские власти намерены нарастить армейский контингент на границе с Россией и Белоруссией до 17 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции, посвященной программе «Восточный щит», заявил замглавы минобороны Польши Павел Бейда, его цитирует РИА Новости.

Он уточнил, что количество войск, которые будут дежурить на границе вырастет с 6 тыс. до 8 тыс. солдат, а еще 9 тыс. военных будут находиться неподалеку в состоянии постоянной готовности, чтобы по сигналу прибыть в нужное место в течение 48 часов.

«Восточный щит» — польская оборонная программа, подразумевающая укрепление защиты республики на границе с РФ и Белоруссией в течение 2024-2028 годов. На ее реализацию потратят порядка $2,5 млрд.

До этого сообщалось, что в Польше хотят создать добровольческий батальон, который будет состоять из граждан Украины, проживающих в Евросоюзе. Они подпишут контракт с ВСУ и будут тренироваться на польской территории.

Ранее стали известны траты Литвы на усиление границы с Россией.