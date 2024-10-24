Лукашенко рассказал об «оголтелой кампании» Запада против БРИКС

Запад развернул против БРИКС «оголтелую кампанию». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Против БРИКС развернута оголтелая кампания. Соединенные Штаты Америки, коллективный Запад (они себя так называют) развернули борьбу за понижение статуса БРИКС», — подчеркнул он.

Свидетельством этому Лукашенко назвал тот факт, что некоторые страны заявили о намерении вступить в БРИКС, однако впоследствии «взяли паузу».

Имеющее место давление на страны, которые хотят интеграции с БРИКС, Лукашенко проиллюстрировал словами: «Если вы в БРИКС, значит, мы с вами не будем торговать».

До этого сообщалось, что большинство россиян (82%) поддерживают участие России в БРИКС. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Ранее в ЕС заявили, что Россия стала неформальным лидером глобального Юга.