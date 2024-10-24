Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко рассказал об «оголтелой кампании» Запада против БРИКС

Лукашенко: Запад начал оголтелую кампанию против БРИКС

close
Shamil Zhumatov/AP

Запад развернул против БРИКС «оголтелую кампанию». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Против БРИКС развернута оголтелая кампания. Соединенные Штаты Америки, коллективный Запад (они себя так называют) развернули борьбу за понижение статуса БРИКС», — подчеркнул он.

Свидетельством этому Лукашенко назвал тот факт, что некоторые страны заявили о намерении вступить в БРИКС, однако впоследствии «взяли паузу».

Имеющее место давление на страны, которые хотят интеграции с БРИКС, Лукашенко проиллюстрировал словами: «Если вы в БРИКС, значит, мы с вами не будем торговать».

До этого сообщалось, что большинство россиян (82%) поддерживают участие России в БРИКС. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Ранее в ЕС заявили, что Россия стала неформальным лидером глобального Юга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами