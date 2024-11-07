Премьер Финляндии призвал укреплять европейскую и национальную оборону

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о необходимости срочных дополнительных шагов для усиления как европейской, так и национальной обороны. Об этом сообщает Yle.

Кроме того, Орпо отметил важность передачи администрации США четкого и единогласного сигнала о том, что Украина должна получать столько поддержки, сколько ей необходимо.

Отмечается, что в пятницу, 8 ноября, Орпо планирует принять участие в неформальной встрече Европейского совета, которая пройдет в Будапеште. Основными темами обсуждения станут вопросы европейской безопасности и конкурентоспособности Европейского Союза.

В конце октября профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что Финляндия будет уничтожена ядерными ракетами в случае конфликта России и НАТО.

Согласно результатам опроса, проведенного Фондом развития местного самоуправления, более 80% финнов считают, что в течение ближайшего десятилетия улучшение отношений между Финляндией и Россией маловероятно.

Ранее президент Финляндии отверг финскую модель мира на Украине.