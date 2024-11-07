Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Финляндии призвал укреплять европейскую и национальную оборону

Премьер Финляндии Орпо: национальную и европейскую оборону нужно срочно укрепить

close
Lehtikuva/Kimmo Penttinen via Reuters

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о необходимости срочных дополнительных шагов для усиления как европейской, так и национальной обороны. Об этом сообщает Yle.

Кроме того, Орпо отметил важность передачи администрации США четкого и единогласного сигнала о том, что Украина должна получать столько поддержки, сколько ей необходимо.

Отмечается, что в пятницу, 8 ноября, Орпо планирует принять участие в неформальной встрече Европейского совета, которая пройдет в Будапеште. Основными темами обсуждения станут вопросы европейской безопасности и конкурентоспособности Европейского Союза.

В конце октября профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что Финляндия будет уничтожена ядерными ракетами в случае конфликта России и НАТО.

Согласно результатам опроса, проведенного Фондом развития местного самоуправления, более 80% финнов считают, что в течение ближайшего десятилетия улучшение отношений между Финляндией и Россией маловероятно.

Ранее президент Финляндии отверг финскую модель мира на Украине.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами