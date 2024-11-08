В Финляндии заявили о стагнации экономики

Экономический рост Финляндии замедлился из-за утраты торговых отношений с Россией. Об этом пишет финский портал Yle.

По информации издания, экономика страны находится в стагнации.

Как сообщает Международный валютный фонд (МВФ), Финляндия заняла десятое с конца место в мире в рейтинге экономического роста.

Эксперты МВФ сообщают, что финская экономика начала восстанавливаться после рецессии, но на нее влияют внешние риски, например, конфликт на Украине.

«Экономика Финляндии сильно пострадала в части торговых отношений. Спад в строительном секторе был особенно тяжелым», — заявил руководитель «финского отдела» МВФ Алекс Пиенковски, имея в виду торговлю с Россией.

До этого Yle сообщало, что два аэропорта на востоке Финляндии, граничащие с Россией, перешли на радионавигационную систему 1960-х годов из-за помех с GPS.

Ранее в Европе предложили поднять пошлины на российские товары.