Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии заявили о стагнации экономики

Yle: экономический рост Финляндии замедлился из-за потери торговли с Россией

close
Global Look Press

Экономический рост Финляндии замедлился из-за утраты торговых отношений с Россией. Об этом пишет финский портал Yle.

По информации издания, экономика страны находится в стагнации.

Как сообщает Международный валютный фонд (МВФ), Финляндия заняла десятое с конца место в мире в рейтинге экономического роста.

Эксперты МВФ сообщают, что финская экономика начала восстанавливаться после рецессии, но на нее влияют внешние риски, например, конфликт на Украине.

«Экономика Финляндии сильно пострадала в части торговых отношений. Спад в строительном секторе был особенно тяжелым», — заявил руководитель «финского отдела» МВФ Алекс Пиенковски, имея в виду торговлю с Россией.

До этого Yle сообщало, что два аэропорта на востоке Финляндии, граничащие с Россией, перешли на радионавигационную систему 1960-х годов из-за помех с GPS.

Ранее в Европе предложили поднять пошлины на российские товары.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами