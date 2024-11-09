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Newsweek рассказал, какой политический пост может занять Харрис

Newsweek: проигравшая на выборах в США Харрис может занять пост главы Калифорнии

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РИА Новости

Вице-президент США Камала Харрис, уступившая место Дональду Трампу в президентской гонке, может возглавить штат Калифорния, стать членом Верховного суда или баллотироваться в президенты страны вновь в 2028 году. Об этом пишут Newsweek и CNN.

У Харрис есть шанс стать губернатором Калифорнии, поскольку срок полномочий нынешнего губернатора, представителя Демократической партии Гэвина Ньюсома истекает в 2026 году. Это родной штат вице-президента, она родилась в Окленде, окончила университет в Сан-Франциско, была окружным прокурором города, а затем стала генеральным прокурором Калифорнии.

Адвокат Бакари Селлерс, бывший конгрессмен от Южной Каролины, предположил в интервью CNN, что действующий президент США Джо Байден до истечения срока своих полномочий может выдвинуть кандидатуру Харрис, если Верховный суд покинет 70-летняя Соня Сотомайор, которую в 2009 году назначил экс-глава государства Барак Обама.

Newsweek пишет, что сейчас позиции Харрис кажутся слабыми, но к следующим выборам президента США в 2028 году избиратели могут поменять о ней мнение. Байден до победы в 2020 году баллотировался дважды: в 1987 и 2007 годах.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что NYP узнал о многомиллионном долге штаба Харрис после предвыборных концертов.

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Выборы в США - 2024
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