МИД РФ назвал условия разрыва дипотношений с США

Угроза разрыва дипломатических отношений с Соединенными Штатами сохраняется в случае конфискации замороженных активов России и эскалации ситуации на Украине. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил замглавы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что Москва первой не идет на эскалационные шаги, но допустил возможность ответа в попытках Запада «надавить» на Россию и пойти ва-банк. В то же время он заметил, что это не означает «автоматизма» в принятии соответствующего решения, опция разрыва отношений может быть рассмотрена.

По словам Рябкова, угроза разрыва дипотношений с Вашингтоном сохранится в качестве ответа на конфискации российских активов, а также при «эскалационных действиях, ведущих к осложнению ситуации на линии боевого соприкосновения». Замглавы МИД напомнил, что на Западе продолжают обсуждать «ряд сюжетов» на украинском направлении.

До этого американский профессор Джон Миршаймер заявил, что Дональд Трамп будет инстинктивно стремиться достичь хороших отношений с Россией и президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Трамп инстинктивно стремится к достижению трех пунктов в отношениях с Россией и Европой: во-первых, к хорошим и стабильным отношениям с РФ и Путиным, во-вторых, к урегулированию конфликта на Украине, и, в-третьих, к сокращению обязательств США перед ЕС.

Ранее в Кремле прокомментировали возможную оттепель в отношениях России и США после победы Трампа.