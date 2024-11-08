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В Кремле прокомментировали возможную оттепель в отношениях России и США после победы Трампа

Песков назвал преждевременными разговоры о потеплении отношений РФ и США

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга сообщил, что пока рано говорить о потеплении отношений России и США.

Он признал, что пока имеются определенные заявления, однако он отметил, что еще не настало время конкретных шагов.

Также Песков ответил на слова победившего на выборах президента Штатов Дональда Трампа, который накануне заявил, что готов поговорить с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Пескова, вчера американской стороной была обозначена готовность разговора с Кремлем.

7 ноября на заседании клуба «Валдай» Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США. При этом российский лидер напомнил, что Трампа «затравили со всех сторон» во время первого срока президентства, и он «боялся шаг сделать влево-вправо и лишнее слово сказать». В связи с этим Путин не знает, что сейчас будет происходить и что Трамп будет предпринимать.

Ранее Путин рассказал о жалобах европейских лидеров на США.

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