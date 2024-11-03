Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп будет инстинктивно стремиться достичь хороших отношений с Россией и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу UnHerd.

По словам американского профессора, Трамп инстинктивно стремится к достижению трех пунктов в отношениях с Россией и Европой. Во-первых, к хорошим и стабильным отношениям с РФ и Путиным, во-вторых, к урегулированию конфликта на Украине, и, в-третьих, к сокращению обязательств США перед ЕС.

«Это инстинктивные вещи, которые Трамп хочет сделать», — подытожил он.

Как отметил Миршаймер, соответствующий подход Трампа кардинально отличается от того, что предлагает кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что все цели спецоперации будут достигнуты, безопасность РФ будет надежно обеспечена.

Ранее Трамп рассказал, как США «рискнут жизнями миллионов» в случае победы Харрис.