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Боррель прибыл в Киев на фоне победы Трампа

Глава евродипломатии Жозеп Боррель прибыл в Киев на фоне победы Трампа

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Johanna Geron/Reuters

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель сообщил на своей странице в X, что прибыл с визитом в Киев.

«Мой пятый визит в Киев», — написал он.

Он также отметил, что данный визит станет для него последним на посту главы дипломатии ЕС.

На опубликованном фото Борреля приветствуют на вокзале у поезда.

Накануне Боррель заявил, что посетит Украину в ближайшие дни для того, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Киева на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США. По словам Борреля, страны Европы после победы Трампа столкнулись со сценарием, в котором европейцы «должны проявить единство, чтобы противостоять мировым вызовам».

Газета The Wall Street Journal (WSJ) писала о том, что главы стран ЕС задумались о предоставлении помощи Украине без участия США. По информации издания, европейские политики впервые заговорили о том, сможет ли ЕС помогать Украине без поддержки США после избрания Дональда Трампа президентом страны, несмотря на то, что они пытаются убедить Трампа не сокращать помощь Киеву.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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