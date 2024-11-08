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Боррель пообещал поехать на Украину на фоне победы Трампа

Боррель обещал на фоне победы Трампа поехать на Украину обсуждать помощь

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Yves Herman/Reuters

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что посетит Украину в ближайшие дни для того, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Киева на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Борреля, страны Европы после победы Трампа столкнулись со сценарием, в котором европейцы «должны проявить единство, чтобы противостоять мировым вызовам».

«Мы должны, несмотря ни на что, вместе продолжать поддержку Украины, выполнить свои обязательства», — сказал Боррель.

Он отметил, что в ближайшие дни поедет на Украину, «чтобы обсудить с властями продолжение поддержки и дальнейшие шаги».

3 ноября председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола предложила создать Европейский союз обороны. Метсола считает, что созданный ЕС союз безопасности и обороны дополнял бы НАТО. Политик добавила, что страны Евросоюза должны быть готовы к любыми опасностям, рассчитывая на свои собственные силы. Об идее создать общую армию Евросоюза уже высказывался Жозеп Боррель.

Ранее Боррель заявил, что вопросы обороны должны стать главной темой политики в Евросоюзе.

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