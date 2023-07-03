В ЕК назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс,заявил, что в ЕС заморожено €207 млрд российских активов. Об этом сообщил на пресс-конференции в Гааге, передает Reuters.

Он отметил, что Еврокомиссия обсуждает возможность использования этих активов для финансирования восстановления Украины.

Ранее сообщалось, что Евросоюз должен следовать нормам права в вопросах о конфискации российских активов, иначе любое решение можно будет оспорить в суде. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в эфире телеканала ORF.

По его словам, в случае, если Европейский суд отменит решение по конфискации, это станет ответным ударом и позором, поэтому страны ЕС должны отстаивать международный порядок, основанный на праве.

Как ранее отметили в МИД Великобритании, Запад пока не нашел легальный способ конфисковать российские активы для их использования на восстановление Украины.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.