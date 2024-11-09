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На Западе усомнились в болезни генерала ВСУ Марченко

Боуз усомнился в случайности болезни генерала ВСУ, рассказавшего о крахе фронта

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Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X выразил сомнение в случайности болезни и последующей отставки генерал-полковника ВСУ Дмитрия Марченко, ранее заявлявшего об обрушении фронта.

«Абсолютно случайно он «серьезно заболел» и подал в отставку», — написал Боуз.

В конце октября Марченко заявил, что фронт Вооруженных сил Украины обвалился под натиском российских войск в связи с разбалансировкой управления, усталостью личного состава и дефицитом резервов. Офицер также признался, что не понимает смысла вторжения ВСУ в Курскую область. 8 ноября издание «Страна.ua» сообщило, что генерал уволился со службы якобы по состоянию здоровья.

Как известно, ранее Марченко руководил обороной города Николаев.

Накануне газета The Washington Post (WP) назвала положение ВСУ в Курской области «адским и абсолютно ужасным».

До этого в Курской области сняли на видео разбитую технику НАТО. На кадрах показан уничтоженный бронетранспортер Maxx Pro, у которого оторвано колесо и побиты стекла, а также бронемашина МRAP американского производства, предназначенная для транспортировки личного состава.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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