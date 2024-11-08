На освобожденных территориях Курской области остается много техники стран НАТО, используемой бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), одно из которых показали российские военные. Видео кладбища техники опубликовал телеканал «Звезда».

На кадрах показан уничтоженный бронетранспортер Maxx Pro, у которого оторвано колесо и побиты стекла, а также бронемашина МRAP американского производства, предназначенного для транспортировки личного состава.

В публикации отмечается, что военные ВС России забирают технику в тыловые районы для дальнейшего изучения.

4 ноября сообщалось, что группировка ВС РФ «Юг» уничтожила турецкий бронемобиль Kirpi в ходе боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике.

До этого военные РФ эвакуировали БТР Kirpi из приграничного района Курской области.

Отмечается, что машина попала в руки российских военных практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. После проведения небольших ремонтных работ удалось восстановить почти все узлы и агрегаты. В оборонном ведомстве добавили, что в дальнейшем будет принято решение об использовании трофейной турецкой техники.

Ранее США выделили Украине новый пакет военной помощи.