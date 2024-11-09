Стало известно о напряженности внутри НАТО из-за возвращения Трампа

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и адмирал в отставке Джеймс Ставридис предупредил о «внутренней напряженности» внутри Североатлантического альянса из-за возвращения Дональда Трампа, который неоднократно делал резкие замечания в адрес военного блока. Его слова приводит MSNBC.

«Внутри альянса возникнет большая внутренняя напряженность», — сказал Ставридис.

По его словам, напряженность продиктована двумя факторами. Республиканец усилит давление на европейских союзников с целью увеличения расходов на оборону, указал военный. Кроме того, «возникнет напряженность по поводу Украины» из-за скептицизма Трампа относительно дальнейшей поддержки Киева, сказал Ставридис.

До этого Дональд Трамп пригрозил прекратить помощь союзникам США с низкими расходами на оборону.

В июле британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что на июльском саммите стран Североатлантического альянса в 2018 году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп пообещал, что США могут покинуть НАТО, если союзники не увеличат расходы на оборону.

Ранее стало известно, как Трамп может уничтожить НАТО.