В России назвали «клоунадой» красные линии Украины от Порошенко

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал «клоунадой» так называемые красные линии Украины, обрисованные экс-президентом страны Петром Порошенко. Его слова приводит РИА Новости.

Как заявил Рогов, на «постукраинском пространстве началась обычная грызня пауков в банке». Он назвал красные линии Порошенко «банальной клоунадой» и объяснил их «желанием напомнить о себе». Таким образом Порошенко противопоставляет себя как альтернативу Зеленскому, считает эксперт.

По словам Рогова, экс-президент Украины понимает, что проигрыш действующей власти неизбежен, поэтому он решился на такой ход, чтобы «втоптать» Зеленского в грязь.

До этого Порошенко заявил, что независимость Украины остается неприкосновенной и страна не вернется под влияние России. Он также отметил, что Украина никогда не откажется от территорий, оказавшихся под контролем России. Порошенко подчеркнул, что ограничение боеспособности ВСУ также неприемлемо.

Бывший президент Украины добавил, что до «полного освобождения своих территорий» Украина не намерена идти на компромиссы или отменять санкции. Кроме того, Порошенко указал, что Украина должна продолжать подготовку для вступления в НАТО и убедить Трампа в том, что прекращение конфликта невозможно без членства Киева в этом альянсе.

Ранее в Госдуме предрекли Украине «неприятные новости» из-за победы Трампа.