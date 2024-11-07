Порошенко после выборов в США назвал пять «красных линий» для Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко выдвинул требования нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому и Дональду Трампу, одержавшему победу на выборах президента США. Свои условия он назвал «красными линиями» и перечислил их в своем Telegram-канале.

По его словам, независимость Украины остается неприкосновенной, и страна не вернется под влияние России. Он также отметил, что Украина никогда не откажется от территорий, оказавшихся под контролем России. Порошенко подчеркнул, что ограничение боеспособности украинских вооруженных сил неприемлемо, поскольку они являются важнейшим гарантом существования государства.

Бывший президент Украины добавил, что до «полного освобождения своих территорий» Украина не намерена идти на компромиссы или отменять санкции. Кроме того, Порошенко указал, что Украина должна продолжать подготовку для вступления в НАТО и убедить Трампа в том, что прекращение конфликта невозможно без членства Киева в этом альянсе.

Зеленский уже успел пообщаться с Трампом по телефону. В ходе разговора он поздравил республиканца на выборах и отметил, что высоко ценит приверженность Трампа концепции «мира через силу» в международных делах. По мнению украинского лидера, такая политика может способствовать достижению «справедливого мира в Украине».

В сентябре Трамп заверил, что завершит украинский конфликт еще до вступления в должность главы государства. По его словам, он «сделает это быстро». Инаугурация избранного президента состоится 20 января 2025 года в вашингтонском Капитолии.

Ранее Дональду Трампу предрекли судьбу экс-президента США Джона Кеннеди при попытке решить украинский конфликт.