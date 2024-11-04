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Канада отправила на Украину систему ПВО NASAMS

Зеленский: Украина получит от Канады систему ПВО NASAMS до конца 2024 года

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kongsberg.com

Канада — страна-член НАТО — отправила на Украину систему противовоздушной обороны NASAMS, разработанную норвежской фирмой Kongsberg Defence&Aerospace совместно с американской Raytheon. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Премьер-министр (Канады Джастин Трюдо. — «Газета.Ru») сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS», — отметил Зеленский.

Он выразил надежду, что ракетный комплекс прибудет на Украину до конца 2024 года.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что страны Североатлантического альянса «по сути, де-юре» участвуют в конфликте на Украине на стороне Киева. Он подчеркивал, что НАТО в качестве антироссийского тарана используют киевский режим, который накачивается оружием альянса.

23 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что растущая вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине может обернуться полноценным военным столкновением ядерных держав. Он отметил, что стремление западных стран нанести максимальный ущерб России чревато последствиями, а власти не могут не реагировать на эти угрозы.

Ранее в США раскрыли подробности о новом пакете военной помощи Украине.

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