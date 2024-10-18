Зеленский допустил, что Украина не сможет вернуться к границам 1991 года

Границы Украины после завершения боевых действий зависят от различных факторов, но юридически признавать потерю территорий Киев не будет. Об этом заявил Владимир Зеленский в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос о том, возможны ли компромиссы в вопросе восстановления границ 1991 года, Зеленский заявил, что «в жизни может быть по-разному».

16 октября советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что так называемый мирный план Владимира Зеленского предполагает не освобождение территорий военным путем, а принуждение Москвы самой вывести войска на границы 1991 года.

11 октября украинский командир Кирилл Верес сказал, что Украине следует перестать думать о выходе к границам 1991 года, поскольку ситуация для ВСУ на поле боя ухудшается. Командир задался вопросом, кто на Украине вообще верит в возможность возвращения страны к границам 33 летней давности.

Ранее Путин заявил, что Украина не считает возможным вести переговоры.