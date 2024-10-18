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Путин заявил, что Украина не считает возможным вести переговоры

Путин: Киев выдвигает свои требования, это не переговоры

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Софья Сандурская/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями ведущих СМИ стран БРИКС заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, это нельзя назвать переговорами. Слова российского лидера передает РИА Новости.

»Украина вообще не считает возможным вести какие-либо переговоры. Она просто формулирует какие-то свои требования и все. Они вели с нами переговоры, но прекратили их после того, как были достигнуты договоренности в Стамбуле», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы как можно быстрее завершить конфликт на Украине. Путин отметил, что Россия понимает, что украинский конфликт является «раздражителем» в мировых делах, и стремится завершить его как можно скорее.

При этом Путин заверил, что Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине. Он подчеркнул, что Россия отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине ядерное оружие, скрыть это сложно. Президент также назвал провокацией сообщения о возможном появлении ядерного оружия у Украины.

Ранее Путин заявил, что России бережно относится ко всем, кроме врагов.

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