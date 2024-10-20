Украинский посол допустил уступку РФ территорий для завершения конфликта

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что вопрос территорий не является для Киева первостепенным при урегулировании конфликта с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал газеты The Daily Telegraph.

По словам Залужного, гарантии безопасности для Украины важны больше, чем вопрос территорий.

«Если бы я жил в своем доме и знал, что мой сосед присвоил себе часть моего сада, я бы сказал, что нам надо решить этот вопрос. Если не сейчас, то нашим детям придется решать его», — сказал Залужный после выступления в одном из лондонских аналитических центров.

В материале The Daily Telegraph отмечается, что слова украинского дипломата свидетельствуют о смене риторики руководства страны, которые ранее настаивали на невозможности достижения мира без возврата всех потерянных территорий.

Украинские военные, с которыми поговорили журналисты издания, отметили, что выступают за скорейшее окончание конфликта в связи с большими потерями и невозможностью достижения победы.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что границы страны после завершения боевых действий зависят от различных факторов, однако юридически признавать потерю территорий Киев не станет.

16 октября советник офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что так называемый мирный план Зеленского предполагает не освобождение территорий военным путем, а принуждение Москвы самой вывести войска на границы 1991 года.

Ранее в ВСУ призвали прекратить разговоры о выходе Украины к границам 1991 года.