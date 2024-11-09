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Захарова прокомментировала слова Кулебы о документах по поводу поражения Украины

Захарова высмеяла слова Кулебы о документах по поводу поражения Украины

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о документах с описанием поражения его страны на столе у президента США Джо Байдена.

«И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?» — задалась вопросом дипломат.

8 ноября Кулеба рассказал в интервью «24 каналу», что за два дня до начала специальной военной операции у Байдена на столе лежала «какая-то папка», в которой говорилось о том, что Украина «погибнет». Дипломат заключил, что на тот момент американские разведка, военные, политические аналитики и Центральное разведывательное управление были единодушны в этом мнении.

7 ноября представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что администрация президента страны Джо Байдена продолжит проводить текущую внешнюю политику в отношении поддержки Украины вплоть до окончания своего срока. При этом он отметил, что Госдеп не может давать никаких заверений сохранения внешнего курса США после инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года.

Ранее в Великобритании призвали стороны конфликта на Украине к взаимным уступкам.

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