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Кулеба увидел на столе у Байдена перед началом СВО документ о поражении Украины

Кулеба заявил о найденном у Байдена до СВО документе о гибели Украины

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Global Look Press

Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что перед началом специальной военной операции (СВО) у президента США Джо Байдена был документ о поражении Украины. Соответствующее заявление он сделал в интервью «24 каналу».

По словам экс-министра, у американского лидера на столе лежала «какая-то папка», в которой четко говорилось о том, что Украина «погибнет».

«То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет», — сказал он.

Кулеба отметил, что он увидел соответствующий документ за два дня до начала спецоперации во время своего визита в Соединенные Штаты.

7 ноября представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что администрация президента страны Джо Байдена продолжит проводить текущую внешнюю политику в отношении поддержки Украины вплоть до окончания своего срока. При этом он отметил, что Госдеп не может давать никаких заверений сохранения внешнего курса США после инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года.

В тот же день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США продолжат выделять пакеты помощи Украине вплоть до инаугурации Трампа.

Ранее в Британии заявили, что в Европе признают медленное поражение Украины.

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