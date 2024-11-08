Если Запад продолжит оказывать поддержку Киеву, то конфликт на Украине приобретет затяжной характер. Об этом британский политик, глава правой партии Reform UK Найджел Фарадж заявил в интервью Sky News.

По его словам, западные союзники Киева могут выбрать из двух вариантов. Если они продолжат кормить Украину, то конфликт будет длиться еще несколько лет. Во втором случае следует стремиться к переговорам и мирному соглашению, даже несмотря на то, что его условия не нравятся обеим сторонам.

8 ноября сообщалось, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ушла от прямого ответа на вопрос о дальнейшей поддержке Украины в случае прекращения помощи со стороны Соединенных Штатов.

В тот же день Всемирный банк объявил о выделении пакета помощи Украине на $750 млн.

Ранее сообщалось, что команда Трампа обсуждает новый план окончания конфликта на Украине.