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Глава Еврокомиссии ушла от прямого ответа на вопрос о дальнейшей поддержке Украины

Фон дер Ляйен ушла от прямого ответа на вопрос о дальнейшей поддержке Киева

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Yves Herman/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен  ушла от прямого ответа на вопрос о дальнейшей поддержке Украины в случае прекращения помощи со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что у Евросоюза существует Фонд помощи Украине в размере €50 млрд на макрофинансовую поддержку, а также согласованный с партнерами по G7 кредит на ту же сумму в долларах США. Фон дер Ляйен добавила, что эти денежные средства должны помочь поддержать Киев до 2026 года.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что в Вашингтоне должны понимать, что российская сторона «угрожает не только европейской безопасности, но и глобальному порядку». Сегодня Москва наращивает сотрудничество с Ираном, Северной Кореей и Китаем, добавила она.

В конце октября сообщалось, что основным условием получения Киевом еврокредитов на €35 млрд под активы России является обязательство Украины передать ЕС право заниматься восстановлением ее военно-промышленного комплекса (ВПК) по окончании конфликта.

Ранее Еврокомиссия оценила, сколько денег от партнеров нужно Украине в 2025 году.

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