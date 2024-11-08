Всемирный банк выделил $750 млн на поддержку Украины

Всемирный банк выделил Украине новый пакет поддержки в размере $750 млн. Об этом сообщается на официальной сайте финансовой организации.

»[Пакет] направлен на оказание помощи правительству Украины в совершенствовании системы управления государственными инвестициями на центральном уровне», — говорится в сообщении.

По данным банка, средства будут направлены на улучшение управления государственными финансами и бюджетно-налоговой системы страны как на местном, так и на региональном уровне. На сайте сказано, что финансирование может быть увеличено при необходимости.

Директор Всемирного банка по Восточной Европе Боб Саум добавил, что несмотря на «разрушительный ущерб, который переживает Украина, все важные государственные органы страны работают «без сбоев».

До этого совет Евросоюза в ходе неформального саммита, который проходит 7–8 ноября в Будапеште, поднял вопрос о том, смогут ли они продолжить помощь Украине, если США откажутся от нее. По словам представителей, после победы Дональда Трампа на выборах в США, финансовый вопрос может «переложиться на Европу».

Ранее сообщалось, что команда Трампа обсуждает новый план окончания конфликта на Украине.