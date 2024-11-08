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В Пентагоне назвали сумму военной помощи, которую США выделят Украине до прихода Трампа

Пентагон: США выделят Украине военную помощь на $6 млрд до прихода Трампа

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Staff Sgt. Marco Gomez/Keystone Press Agency/Global Look Press

США организуют новые поставки вооружения Украине в ближайшие недели, до прихода администрации избранного президента Дональда Трампа. Об этом сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

По ее словам, Украина может получить около $4 млрд из запасов Пентагона и еще $2 млрд Вашингтон может передать Киеву через Агентство по международному развитию.

8 ноября представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что администрация президента США Джо Байдена продолжит проводить текущую внешнюю политику в отношении поддержки Украины вплоть до окончания своего срока. Госдеп не может давать никаких заверений сохранения внешнего курса США после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января 2025 года, отметил Миллер.

7 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не откажется от планов ускорения темпов выделения оставшейся у него военной помощи Киеву.

Ранее в США заявили, что ВСУ могут развалиться еще до инаугурации Трампа.

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