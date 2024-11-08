ЕС принял декларацию о повышении конкурентоспособности Европы

Лидеры стран Евросоюза приняли Декларацию о повышении конкурентоспособности Европы. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Будапеште, сообщает ТАСС.

По его словам, в данном документе говорится о необходимости «немедленных действий». Глава венгерского правительства отметил, что участники встречи полностью согласились с этим.

Он также перечислил ряд пунктов декларации: освобождение компаний от административного бремени и излишней отчетности, снижение высоких цен на энергоносители, укрепление общего рынка капиталов, расширение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

1 ноября Орбан заявил, что в экономике Евросоюза есть серьезные проблемы, одна из главных причин которых — рост цен на энергоносители из-за прекращения сотрудничества с Россией. По его словам, явные признаки экономических проблем можно видеть в Германии, Австрии и целом ряде других стран европейского сообщества.

Ранее финансист предрек развал ЕС и крах евро из-за Украины.