Орбан заявил, что экономика Евросоюза «страдает от воспаления легких»

В экономике Евросоюза есть серьезные проблемы, одна из главных причин которых — рост цен на энергоносители из-за прекращения сотрудничества с Россией. Такое мнение премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал в интервью австрийскому телеканалу Servus TV.

По словам Орбана, явные признаки экономических проблем можно видеть в Германии, Австрии и целом ряде других стран европейского сообщества.

«Европейская экономика страдает от воспаления легких, в ней существуют серьезные проблемы и неурядицы», — заявил глава венгерского кабмина.

Он напомнил, что, судя по его заявлениям, с таким же мнением согласен президент Франции Эммануэль Макрон. В сентябре бывший премьер-министр Италии Марио Драги представил в Еврокомиссию доклад, в котором предупреждал о возможной потере конкурентоспособности Евросоюзом и его «медленной агонии».

Орбан считает, что к такому положению дел привёл рост цен на энергоносители, который был вызван санкциями против России.

«Сегодня европейские компании вынуждены платить в 2–3 раза больше за электроэнергию и в 3–4 раза больше за газ, чем американские компании», — констатировал премьер, добавив, что для спасения от разорения Европе нужна «новая энергетическая политика».

14 октября сообщалось, что Орбан отказывается одобрить увеличение срока действия санкций против России, что вызывает сложности с выделением кредитов Украине за счет замороженных активов РФ.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что западные лидеры понимают ошибочность стратегии на Украине.