Финансист предрек развал ЕС и крах евро из-за Украины

Военная и финансовая помощь Киеву в конфликте с Москвой тормозит экономическое развитие европейских стран и может привести к развалу Евросоюза, уверен известный инвестор из США Джим Роджерс. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Это (помощь Украине — Прим. ред.) будет фактором, который ведет к замедлению экономик. <...> Когда в Европу придут проблемы в следующие два-три года, политики предложат отказаться от евро, который является проблемой», — считает финансист.

Инвестор отметил, что подобные евро валюты всегда исчезали в течение определенного периода времени, а значит, и сам евро «однажды развалится».

Роджерс также добавил: проблемы ЕС могут привести к желанию стран, входящих в объединение, выйти из него, последовав примеру Великобритании.