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Кулеба заявил, что конфликт с Россией невозможно было предотвратить

Экс-глава МИД Украины Кулеба: конфликт с Россией невозможно было предотвратить

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Alina Smutko/Reuters

Конфликт Украины  с Россией невозможно было предотвратить, только отсрочить. Об этом заявил экс-руководитель Министерства иностранных дел республики Дмитрий Кулеба в интервью «24 каналу».

Он подчеркнул, что в этой ситуации можно было только отсрочить немного во времени, чтобы подготовиться лучше.

Кулеба добавил, что западные партнеры Киева недостаточно помогали Украине перед началом российско-украинского конфликта. Экс-министр добавил, что Киев требовал от Запада введения превентивных рестрикций против России, но получил отказ из-за опасений эскалации.

В начале ноября Кулеба заявил, что Запад был уверен в поражении Украины после начала специальной военной операции России в феврале 2022 года.

Экс-министр добавил, что Украина на протяжении 31 года своей независимости существенно переоценивала свою значимость для Соединенных Штатов, и только в марте 2022 года якобы начались настоящие отношения между странами.

Также Кулеба рассказал, что Вашингтон перед началом конфликта дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому — записать видеообращение с завещанием.

Ранее офис Зеленского обвинили в устранении от власти политиков-конкурентов.

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