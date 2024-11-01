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Кулеба рассказал об ожиданиях Запада после февраля 2022 года

Кулеба заявил, что Запад был уверен в поражении Украины

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Tobias Hase/Global Look Press

Запад был уверен в поражении Украины после начала специальной военной операции России в феврале 2022 года. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передают украинские СМИ.

Кулеба добавил, что Украина на протяжении 31 года своей независимости существенно переоценивала свою значимость для Соединенных Штатов, и только в марте 2022 года якобы начались настоящие отношения между странами.

До этого экс-глава МИД республики Дмитрий Кулеба заявил, что Вашингтон перед началом специальной военной операции дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому — записать видеообращение с завещанием.

В начале октября британская газета Financial Times писала о том, что Зеленский после начала СВО прятался от российских вооруженных сил в бункерах. В связи с этим бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не мог поговорить с ним в течение двух дней.

Ранее Медведчук раскрыл, чего боится Зеленский.

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