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Кулеба рассказал о необычной просьбе США к Зеленскому перед началом СВО

Кулеба: США перед началом СВО посоветовали Зеленскому записать видеозавещание

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Johanna Geron/Reuters

Вашингтон перед началом специальной военной операции дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому — записать видеообращение с завещанием. Об этом сообщил экс-глава МИД республики Дмитрий Кулеба в интервью украинскому телеканалу ТСН.

«США накануне (специальной военной операции. — «Газета.Ru) были уверены, что Украина проиграет», — объяснил он пожелание Белого дома.

Кроме того, вице-президент США Камала Харрис рекомендовала Зеленскому «готовиться к созданию правительства в изгнании», а также искать решения, чтобы «подготовить Украину к партизанской войне», поделился Кулеба.

В начале октября британская газета Financial Times писала о том, что Зеленский после начала СВО прятался от российских вооруженных сил в бункерах. В связи с этим бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не мог поговорить с ним в течение двух дней.

Вспоминая о телефонном разговоре с Зеленским после начала операции на Украине, Столтенберг заявил британскому изданию, что «этот телефонный разговор был довольно трудным». Бывший генсек НАТО не раскрыл подробностей разговора.

27 октября агентство Bloomberg писало, что в случае прихода к власти в США кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, Украине могут угрожать серьезные трудности с получением американской помощи, вплоть до ее полного прекращения.

Ранее Медведчук раскрыл, чего боится Зеленский.

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