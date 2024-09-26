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Офис Зеленского обвинили в устранении от власти политиков-конкурентов

Экс-депутат Рады Царев: Ермак зачищает альтернативные центры власти на Украине

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Нина Зотина/РИА Новости

Украинские власти находятся в состоянии противостояния, что может привести к отставке министра обороны Рустема Умерова и начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости.

«Это прямая угроза Зеленскому», — считает экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

Он отметил, что в первую очередь снимают с должностей тех, у кого есть непосредственные связи с западными структурами, например, министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

В публикации обратили внимание, что конфликт возник из-за несогласия аппарата президента с руководством военного блока. Буданов обладает политической поддержкой и хорошими связями с ЦРУ и МИ-6. Но его отставка не исключена из-за острых отношений с главой аппарата главы государства Андреем Ермаком.

В середине августа экс-депутат Рады объяснил, почему атака на Курск стала ударом для США. По мнению Царева, в США активно заговорили о скорой замене украинского лидера Владимира Зеленского, уже звучат имена конкретных претендентов на его пост.

Ранее Трамп заявил, что США «застряли» в конфликте на Украине.

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