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Глава ЕК осудила нападение на израильских болельщиков в Нидерландах

Глава ЕК Фон дер Ляйен осудила нападение на израильских болельщиков в Амстердаме

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Yves Herman/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила нападение на израильских футбольных болельщиков в Амстердаме, призвав бороться со всеми формами ненависти в Европе. Об этом она написала в соцсети Х.

«Антисемитизму нет места в Европе, мы полны решимости бороться со всеми формами ненависти», — сказала глава ЕК.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с премьером Нидерландов Диком Схофом. Он подчеркнул важность обеспечения безопасности израильтян, находящихся в Нидерландах, со стороны правительства.

Накануне десять израильских болельщиков пострадали в результате нападения сторонников Палестины после футбольного матча между амстердамским клубом «Аякс» и командой «Маккаби» из Тель-Авива, прошедшего в столице Нидерландов. На фоне атак израильтян в Амстердаме призвали не демонстрировать национальную символику и по возможности не выходить на улицы.

Ранее «ПСЖ» пожизненно отстранил болельщика за расистский выкрик.

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