Нетаньяху обсудил с премьером Нидерландов нападения на израильтян

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с премьером Нидерландов Диком Схофом после нападения на израильских футбольных болельщиков в Амстердаме. Об этом сообщила канцелярия Нетаньяху, передает РИА Новости.

В разговоре Нетаньяху подчеркнул важность обеспечения безопасности израильтян, находящихся в Нидерландах, со стороны правительства. Премьер отметил, что он крайне серьезно относится к «спланированному антисемитскому нападению на граждан Израиля», и попросил усилить меры безопасности для еврейской общины в Нидерландах.

Накануне десять израильских болельщиков пострадали в результате нападения сторонников Палестины после футбольного матча между амстердамским клубом «Аякс» и командой «Маккаби» из Тель-Авива, прошедшего в столице Нидерландов. На фоне атак израильтян в Амстердаме призвали не демонстрировать национальную символику и по возможности не выходить на улицы.

Ранее «ПСЖ» пожизненно отстранил болельщика за расистский выкрик.