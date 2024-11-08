Некоторые депутаты Верховной рады Украины действуют в интересах России. Об этом заявил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, некоторые политики страны не поддерживают планы Киева по урегулированию конфликта. Ермак добавил, что депутаты «запутались в вопросах безопасности, национальных интересов и будущего страны».

«Если в их головах национальные интересы равны поражению Украины, то они совершают большую ошибку в интересах РФ», — заявил он.

Глава офиса Зеленского добавил, что «план победы» является дорогой к справедливости.

До этого подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Василий Прозоров сообщил, что многие украинские граждане не поддерживают так называемый «план победы». По его словам, созданный главой государства документ подразумевает продолжение боевых действий. В тексте не содержится никаких реальных предложений о том, как Киев может достичь мира с Москвой.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС после победы Дональда Трампа на выборах президента США продолжит поддержку Украины.

Ранее в Верховной раде Украины призвали забыть про «план победы» после избрания Трампа на должность президента США.