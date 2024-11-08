Многие украинские граждане не поддерживают так называемый «план победы», разработанный президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом заявил подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Василий Прозоров, пишет РИА Новости.

По его словам, созданный главой государства документ подразумевает продолжение боевых действий. В тексте не содержится никаких реальных предложений о том, как Киев может достичь мира с Москвой.

«Там «предоставьте нам ракеты, предоставьте нам свои военные контингенты, и мы будем бить по РФ для того, чтобы склонить РФ к миру». Вот там так было», — подчеркнул эксперт.

При этом он обратил внимание, что в будущем Украине придется расплачиваться за помощь со стороны западных стран своими пахотными землями и полезными ископаемыми.

«Судя по тому, с кем я общаюсь на Украине, <...> народ так, мягко говоря, негативно отнесся к этому плану. Потому что спрашивается, а смысл [для Киева] был тогда этой войны? Если мы все недра отдаем Западу, чтобы воевать с РФ», — добавил Прозоров.

Бывший подполковник СБУ уточнил, что теперь украинские граждане считают, что Киеву изначально «надо было отдать все» Москве и не вести против нее боевых действий.

Ранее в Верховной раде Украины призвали забыть про «план победы» после избрания республиканца Дональда Трампа на должность президента США.