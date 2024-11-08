В Госдуме назвали Путина «мегафутболистом»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил в беседе с телеканалом RTVI, что сравнивать политиков со спортсменами неуместно. Так он прокомментировал слова президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который сказал, что президент РФ является «прирожденным бомбардиром», как и футболист Криштиану Роналду.

Парламентарий отметил, что спортсмены — «это все-таки коммерческие люди», век которых «недолог». По его мнению, ни один футболист мира не может сохранить такую, как у российского лидера, энергию на протяжении 20 с лишним лет.

«Поэтому, конечно, это «мегафутболист». А Роналду по сравнению с ним просто меркнет. Он неплохой, наверное, футболист. Но каждый год должен появляться новый Роналду, чтобы его можно было сравнивать с Путиным хоть в каком-то качестве», — сказал Милонов.

23 октября Мадуро заявил, что восторге от встречи с президентом России в Казани на саммите БРИКС.

Ранее Путин сравнил Международный олимпийский комитет с цирковыми артистами.