Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя участие в саммите БРИКС в Казани, назвал российского президента Владимира Путина звездой международной политики, который обладает «бомбардирским чутьем». Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что на саммите БРИКС было тридцать глав государств, и российский лидер принимал все делегации, присутствовал на пленарном заседании.

«Владимир Путин — звезда международной политики. Большой успех был достигнут на историческом саммите в Казани, который консолидировал БРИКС. Он прирожденный бомбардир, как и Криштиану Роналду, у него нюх бомбардира», — сказал Мадуро.

7 ноября Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что даже среди членов Североатлантического альянса есть те, кто проявляет интерес к взаимодействию с БРИКС.

Российский президент 7 ноября выступил на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее патриарх Кирилл призвал Россию не отгораживаться от мира пушками и танками.