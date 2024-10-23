Мадуро высоко оценил встречу с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что восторге от встречи с президентом России Владимиром Путиным в Казани на саммите БРИКС. Об этом Мадуро заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Это была невероятная встреча, потому что у нас есть крепкая дорожная карта сотрудничества. Мы подтвердили, что, помимо дружбы, между Россией и Венесуэлой мощный союз», — заявил Мадуро.

По словам Мадуро, объединение БРИКС уже стало эпицентром больших мировых перемен.

До этого президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро начали переговоры на саммите БРИКС в Казани.

Вечером во вторник стало известно, что Мадуро прибыл в Казань на саммит БРИКС. Его самолет приземлился в международном аэропорту имени Габдуллы Тукая в 21:30 мск. Высокого гостя встретил премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и другие российские официальные лица. Первой леди Венесуэлы Силии Флорес в казанском аэропорту преподнесли состоящую из роз нежно-кремового и кораллового оттенков цветочную композицию от Путина.

Ранее Мадуро заявил, что «нефтяные мускулы» Венесуэлы и России нужны объединению БРИКС.